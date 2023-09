Rei Charles III é recebido com pompa pela França em primeiro dia de visita oficial

O rei Charles III, 74 anos, desembarcou no aeroporto de Orly, nos arredores de Paris, pontualmente às 14h, (9 horas em Brasília) onde foi recebido com um tapete vermelho de 80 metros e bandeiras britânicas e francesas. De lá, o monarca acompanhado da rainha Camila Parker Bowles, 76, seguiu para o Arco do Triunfo, onde o presidente francês Emmanuel Macron e a primeira dama, Brigitte Macron, os aguardavam para o início de uma agenda marcada por muita pompa.

Charles III e Macron passaram em revista as tropas francesas, ouviram os hinos "God save the king" e "A Marselhesa", interpretados pela Guarda Republicana, enquanto aviões da Patrulha da França coloriam o céu nas cores azul, branco, vermelho, comuns aos dois países. Nesta tarde ensolarada e ventosa, os dois chefes de Estado reacenderam juntos a chama no túmulo do Soldado Desconhecido, num momento de recolhimento, enquanto militares executavam marchas com gaita de fole, instrumento de predileção de Charles.

Macron segurou o braço do rei em certas ocasiões, mesmo se o protocolo não o recomendasse. A primeira-dama francesa, Brigitte Macron, também deu as boas-vindas à rainha Camilla com um beijo no rosto, um gesto não convencional para uma representante da realeza britânica.