Charles III discursa no Senado francês e propõe aliança em defesa do meio ambiente

No segundo dia da visita oficial na França, o rei Charles III realizou um discurso no Senado francês, em Paris, diante de 300 parlamentares, nesta quinta-feira (21). Ele destacou os laços de amizade e parceria entre o Reino Unido e a França, além de propor uma ação conjunta em defesa do clima e da biodiversidade. No final, Charles foi aplaudido de pé pelos representantes franceses.

Falando em francês e em inglês, ele destacou a longa amizade e a parceria entre o Reino Unido e a França e disse que os dos países sempre serão próximos. Esperança e amor foram as palavras usadas para descrever essa relação.

"O Reino Unido será sempre um dos aliados mais próximos da França e juntos nosso potencial é ilimitado", declarou.