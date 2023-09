Cone sul registra um dos invernos mais quentes da História, com enchentes e ciclones

O Chile foi atingido por chuvas torrenciais, as mais fortes em três décadas, que causaram inundações, deixaram seis mortos e provocaram um superavit nas zonas afetadas por uma seca de 13 anos - entre elas no centro do país, rico em produção agrícola.

Estes eventos extremos vão se tornar comuns, garantem especialistas, e são o resultado das mudanças climáticas, que agravam os efeitos de fenômenos meteorológicos como El Niño e La Niña. "Infelizmente, a situação de um clima mais mediano, de chuvas bem distribuídas, temperaturas mais amenas, não é um cenário prognosticado para os próximos anos", avaliou o professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE-USP), Pedro Côrtes.

Brasil bate recorde de calor em julho

O Brasil viveu seu mês de julho mais quente desde 1961. A temperatura média foi um grau acima, em relação ao período de 1991 e 2020, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet). As regiões que mais sofreram o aumento da temperatura foram o sul da Amazônia, o centro-oeste do país - centro do agronegócio - e a região Sul.

Em julho, os termômetros no centro e norte da Argentina subiram até 6°C e 7°C acima da média. Em Santiago do Chile, a média das temperaturas máximas foi de 17,3°C no trimestre junho-agosto - a quarta média mais alta desde 1960.

"Este aumento das temperaturas pode ser devido à seca da atmosfera. A mudança climática não é a única responsável", explica à AFP o meteorologista Matías Pino, da Direção Meteorológica do Chile.