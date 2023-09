Em Paris, Charles III visita obras da Notre Dame e mercado de flores "Rainha Elizabeth II"

Em seu segundo dia de visita a Paris, o rei Charles III defendeu, nesta quinta-feira (21), um compromisso maior entre a França e o Reino Unido para enfrentar a "emergência" climática. O soberano também visitou as obras de reconstrução da catedral de Notre Dame de Paris e o popular mercado de flores "Rainha Elizabeth II".

No mercado de flores, Charles III ouviu "Viva o rei" de pessoas que passavam pelas ruas da capital. A lembrança de sua mãe, disse, está presente em toda a viagem. "As homenagens que prestadas em toda a França nos comoveram muito, tanto a minha família como a mim", declarou o monarca britânico no Senado, onde esteve na manhã desta quinta-feira (21) e fez um longo discurso sobre as mudanças climáticas.

À tarde, Charles III e Camilla voltaram a se reunir com o presidente Emmanuel Macron e sua esposa em frente à catedral de Notre-Dame para ver as obras de reconstrução do monumento, parcialmente destruído por um incêndio em 2019. Os trabalhadores interromperam as obras por alguns minutos para observar os monarcas.