Interrupção de entrega de armas à Ucrânia pela Polônia visa atrair votos da extrema direita, diz especialista

O porta-voz do governo polonês, Piotr Müller, afirmou nesta quinta-feira (21) que entregará as munições e armas previstas em acordos já assinados com a Ucrânia, um dia depois de anunciar a interrupção total dos envios, "para equipar seu próprio Exército." Ele também disse que discutirá com Kiev a questão do embargo sobre os cereais e a exportação dos grãos.

Desde a invasão russa em fevereiro de 2022, a Polônia é um dos principais fornecedores de armas para Kiev. "A Polônia continua sendo uma rota essencial para a ajuda internacional à Ucrânia", explicou Müller. O território polonês também está na rota para entrega do armamento que os Estados Unidos e outros aliados ocidentais enviam à Ucrânia.

Segundo Krzysztof Soloch, professor da Universidade Sorbonne e especialista da Europa do norte e central, a Polônia é o sexto país que mais fornece armas ao governo ucraniano. A ajuda militar do país está avaliada, no total, em cerca de € 3 milhões, e inclui o envio de tanques, caças, sistemas de mísseis solares e de defesa antiaérea.