Justiça francesa pede perícia para avaliar estado de saúde de orcas do parque aquático de Antibes

Em um comunicado enviado à imprensa, o parque aquático francês, que se apresenta como o "maior zoológico marinho da Europa", se compromete a colaborar com o perito designado pela Justiça para "provar seu profissionalismo e comprometimento em relação aos animais, que estão sob a responsabilidade do parque."

De acordo com o texto, "uma perícia judicial permitirá a apresentação de fatos precisos, objetivos e que podem ser verificados, não baseados apenas em relatórios estabelecidos por militantes que se opõem ao cativeiro e nunca examinaram os animais."

Parque ficou conhecido em filme

O parque Marineland, de Antibes, recebe cerca de 750 mil visitantes por ano. O estabelecimento se prepara para a entrada em vigor, a partir de dezembro de 2026, da lei contra os maus-tratos em animais adotada pela França. Ela proíbe os espetáculos com cetáceos e a manutenção de orcas e golfinhos em cativeiro.

O Marineland de Antibes ficou conhecido após se tornar um dos cenários do filme Des Rouilles et D'Os (Ferrugem e Osso), do diretor francês Jacques Audiard, que estreou em 2012 e foi indicado neste ano à Palma de Ouro do Festival de Cannes.

O longa, que traz a atriz francesa Marion Cotillard no papel principal, foi adaptado do livro "Rust and Bone", do escritor canadense Craig Davidson. A filmagem ocorreu em Cannes e Antibes e durou cerca de 30 dias.