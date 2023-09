Márcio Faraco quer mais visibilidade no Brasil para músicos brasileiros radicados no exterior

O CD tem 12 faixas, todas interpretadas por Márcio Faraco. A única exceção é "Au Partage des Eaux", um duo, com a atriz, diretora e cantora francesa Agnès Jaoui. Todos os discos do compositor sempre contam com colaborações especiais e essa é uma das características do seu trabalho. "Eu gosto de estar com as pessoas que gostam do que eu faço e que eu gosto do que elas fazem. Essas parcerias só trazem coisas boas para o disco, né?", acredita.

MPB

Todas as letras de "L'Électricien de la Ville Lumière" foram escritas por parceiros e principalmente por Philippe Thivet, o "eletricista" do título. "Ele é eletricista, trabalha em uma torre aqui em Paris, e é poeta. Ele começou a me mandar letras, eu comecei a achar que era muito bem escrito (...) e comecei a compor. Depois, coloquei o nome de 'O Eletricista da Cidade Luz', em homenagem a ele", conta.

As letras são de parceiros, mas Márcio Faraco assina todas as composições que têm o ritmo bem brasileiro, MBP, característico de sua obra. "A MPB, a música que é referência do Brasil hoje no mundo inteiro, é a música que eu escutava quando era adolescente", lembra. O músico ressalta que apesar de ter morado no Brasil todo, passou grande parte da vida em Brasília. "Em Brasília, a gente é um resumo do que é o Brasil, onde todos os ritmos estão, todos os sotaques estão. E nessa reunião de sotaques, eu acabei achando a MPB e é por isso que eu faço essa música", explica.

"De Volta para Casa"

Márcio Faraco descarta que seja o "embaixador da música brasileira na França", como muitas pessoas o chamam. "Talvez as pessoas falem isso porque eu estou aqui há muito tempo, porque minha música teve uma grande projeção assim que lancei meu primeiro disco com Chico Buarque e pela Universal. Mas eu não sou embaixador. Tem tanta gente tão boa aqui em Paris, cantando, tocando e fazendo música", relativiza.