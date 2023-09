Nagorno-Karabakh: discussões entre Azerbaijão e separatistas armênios foram "positivas", diz governo

O governo do Azerbaijão considerou "construtivas" as primeiras discussões de paz com os separatistas armênios de Nagorno-Karabakh, após a operação das forças de Baku, que reivindicou o controle sobre o território do Cáucaso.

De acordo com a presidência de Azerbaijão, a negociação sobre a reintegração do território foi "construtiva e positiva". Também informou que as duas partes voltarão a se reunir "o mais rápido possível".

Os separatistas armênios aceitaram nesta quarta-feira (20) entregar as armas como parte de um cessar-fogo mediado pela Rússia, que acabou com uma ofensiva de 24 horas do Azerbaijão para recuperar o território, cenário de duas guerras nas últimas três décadas.