ONG Repórteres sem Fronteiras denuncia obstáculos ao jornalismo na região amazônica

A isso se aliam os "os obstáculos associados à complexidade da logística da operação, as grandes distâncias, a dificuldade de se locomover em regiões mais isoladas no território, o custo financeiro para poder fazer essas grandes reportagens sobre onde estão ocorrendo essas áreas de desmatamento, de queimadas e de ataques contra a comunidades tradicionais e as desigualdades tecnológicas de acesso à internet, canal de telefonia e as ingerências políticas e econômicas sobre os conteúdos editoriais produzidos por veículos de imprensa na região", explica Romeu.

"Aqueles que acumulam a terra e os recursos naturais procuram silenciar qualquer voz que denuncie abusos e violações dos direitos humanos e da legislação do meio ambiente", denuncia a ONG em comunicado. "Ameaças, pressões, agressões... Os profissionais da informação da região têm um alvo nas costas", acrescenta o texto.

Dom e Bruno

As dificuldades que os jornalistas enfrentam na região, vital na luta contra as mudança climáticas, ficaram evidentes com os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira.

Os dois desapareceram em 5 de junho de 2022 no Vale do Javari, uma terra indígena no oeste do estado do Amazonas, onde atuam narcotraficantes, garimpeiros ilegais e caçadores.

A polícia atribuiu o crime a pescadores com supostas ligações com uma rede de tráfico de droga. Os acusados confessaram que atiraram nas duas vítimas, esquartejaram os corpos e os esconderam na floresta, onde foram encontrados dez dias depois.