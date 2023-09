Venezuela: professores públicos protestam contra salário de até U$15

Professores da rede pública estão há dias nas ruas de várias cidades da Venezuela contra os baixos salários. Sem reajuste há quase cinco anos, eles pedem melhores condições trabalhistas em um país onde a inflação interanual chega a 422%, de acordo com o Observatório Venezuelano de Finanças. Com a defasagem salarial e a queda na qualidade do ensino, é alta a evasão tanto de docentes como de alunos do sistema público.

Eliana de Aragão Jorge, correspondente da RFI Brasil em Caracas

É delicada a situação dos professores públicos venezuelanos. Nesta quarta-feira (20), docentes e funcionários jejuaram durante 12 horas nas dependências da Universidade Central da Venezuela, uma das principais do país, para exigir aumento salarial.