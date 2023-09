Zelensky apresenta seu plano de paz a Lula, em um encontro "honesto e construtivo"

Em sua conta no X (ex-Twitter), Zelensky classificou o encontro com o líder petista como "honesto e construtivo". "Instruímos nossas equipes diplomáticas a trabalharem nos próximos passos da nossa relação bilateral e esforços para a paz", publicou.

Mesmo tom do lado de Lula, que publicou no X uma foto apertando a mão do presidente ucraniano. "Tivemos uma boa conversa sobre a importância dos caminhos para construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre nossos países", afirmou o líder petista.

Batalha diplomática continua

O jornal La Croix ressalta que "a batalha da Ucrânia" continua nesta quinta-feira em Washington, com conversas sobre a assistência financeira americana à Ucrânia. Zelensky voltará a se reunir com o presidente Joe Biden e também com o chefe dos republicanos na Câmara de Representantes, Kevin McCarthy.

Segundo o diário, os encontros ocorrem em um contexto de incertezas sobre o futuro do apoio dos Estados Unidos à Kiev. No centro das discussões está um montante de US$ 24 bilhões de ajuda militar e econômica que o governo Biden pediu que o Congresso aprove até 30 de setembro. No entanto, parte dos políticos republicanos e eleitores conservadores são reticentes quanto ao apoio do país à Ucrânia, temendo que a guerra dure muitos anos, não tenha uma saída clara, custando vidas e um preço alto aos cofres do Estado,