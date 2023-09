Bashar al Assad viaja à China em busca de ajuda financeira e apoio estratégico

"Hoje anunciaremos conjuntamente o estabelecimento da parceria estratégica China-Síria, que será um marco importante na história das nossas relações bilaterais", disse Xi a Assad, segundo o canal estatal chinês CCTV.

"Diante de uma situação internacional cheia de instabilidade e incerteza, a China quer continuar trabalhando com a Síria", acrescentou Xi, antes de destacar que "a amizade entre os dois países se fortaleceu com o tempo".

Os analistas afirmam que o foco da visita de Assad é a busca de fundos para a reconstrução.

A China é um dos poucos países fora do Oriente Médio visitados pelo presidente Assad desde o início da guerra civil síria em 2011, que virou um conflito regional. A guerra matou mais de meio milhão de pessoas, provocou o deslocamento de milhões e destruiu grande parte da infraestrutura e da indústria locais.

Ativismo chinês no Oriente Médio

A China desempenha um papel cada vez mais dominante no Oriente Médio, como demonstrou sua mediação na aproximação diplomática, no início do ano, entre Irã - aliado da Síria - e Arábia Saudita, ambos rivais históricos.