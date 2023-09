"Dizem que mulher não aguenta o ritmo": Índia quer cotas para ter ao menos um terço de deputadas

A maior democracia do mundo foi o segundo país a nomear uma mulher ao cargo de primeira-ministra, quando Indira Gandhi assumiu o governo, em 1966, seis anos após Sirimavo Bandaranaike, no Sri-Lanka. Atualmente, a presidente da Índia é Droupadi Murmu, a segunda mulher a ocupar essa função - que é apenas protocolar na política indiana. Além disso, o país conta com várias ministras.

No entanto, a Índia continua sendo uma das grandes democracias mais desiguais em se tratando de presença de mulheres na política. Atualmente elas representam apenas 15% das deputadas da Câmara Baixa federal e 9% nas assembleias regionais.

Entregar flores e servir chá

"Durante a última campanha, eu era a única mulher entre mais de 300 homens", relata Shaguna Kanwar, que participou da corrida eleitoral em Uttar Pradesh, o estado mais populoso da Índia, no norte do país. "Eles dizem que as mulheres não aguentam o ritmo intenso, trabalhar até tarde... Sobra para as mulheres entregar flores aos líderes [políticos] ou servir chá", resume.

Diante dessa situação, Kanwar comemora a aprovação da reforma constitucional, que impõe um mínimo de 33% dos assentos para deputadas. "Agora eles serão obrigados a encontrar boas candidatas. Para mulheres com experiência e que estudaram, como eu, isso cria novas oportunidades".

Assobios no Parlamento

O projeto de lei foi apresentado pela primeira vez em 1996, mas não obteve a maioria dos votos no Parlamento. O texto foi apresentado, sem sucesso, outras seis vezes. Ao longo dos anos, o assunto encontrou forte oposição de alguns partidos políticos no norte do país.