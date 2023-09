Em Marselha, papa Francisco denuncia "fanatismo da indiferença" em relação a migrantes

O papa Francisco chegou nesta sexta-feira (22) em Marselha, no sul da França, para alertar sobre o drama dos migrantes no Mediterrâneo. A Europa vem adotando regras mais rígidas para receber e legalizar os refugiados. No sábado, o sumo pontífice celebrará uma missa para milhares de pessoas no estádio Velódromo.

O avião papal pousou por volta das 16h locais (11h no horário de Brasília) no aeroporto da segunda maior cidade da França. A primeira-ministra Élisabeth Borne e quatro crianças vestidas com trajes tradicionais receberam o pontífice argentino de 86 anos, sentado em uma cadeira de rodas.

A premiê francesa aproveitou os dez minutos de conversa com o sumo pontífice para entregar um documento sobre o projeto ecológico do governo. De acordo com o gabinete da primeira-ministra, eles conversaram "sobre a importância de manter os objetivos de paz no mundo e também lembraram que os países não devem se distanciar dos objetivos do Acordo de Paris.