Espetáculo de diretor brasileiro é apresentado no maior festival de marionetes do mundo, na França

"Ele não apresenta uma história linear, mas três quadros que são intercalados por entreatos, que vão mesclar teatro de bonecos, máscaras e dança", diz. "É um jogo da atriz em cena. Ele vai orbitar no limite entre o inanimado e a vida e, dessa forma, fazer surgir presenças que vão contracenar com ela. Para isso, os bonecos vão adquirir vida e, à medida que vão sendo evocados, criam uma realidade ficcional íntima", completa.

As cenas se passam ao som de uma trilha musical original criada pelo músico belga Tuur Florizoone. A música serve como um fio condutor, "que mantém uma dramaturgia sempre focada no desenvolvimento de estados e ações da atriz", continua Balardim.

Vida e morte

O espetáculo se passa em um universo disforme e maleável, uma realidade em constante transformação. É lá que atores e marionetes se confundem, levando o espectador para um ambiente onírico e metafísico, associando vida e morte. "O espetáculo não tem texto e a ideia é suscitar sensações e provocar estados emocionais do espectador a partir da visualidade e da sonoridade, integradas as proposições temáticas", acrescenta o diretor do espetáculo.

A cenografia foi criada pelo artista brasileiro Elcio Rossini, sendo constituída de imensos infláveis que criam formas abstratas. "O objetivo é que essas formas se movimentem, respirem em cena e, além de transformar o ambiente, elas vão sugerir uma pluralidade de formas vivas, não antropomórficas, que habitam o planeta. Ao mesmo tempo, podem aludir ao interior de um corpo humano. E, dessa maneira, a gente sugere tanto o espaço externo quanto um espaço interno", observa Paulo Balardim.

Cooperação internacional

A produção é fruto de uma parceria entre o Festival Casteliers, do Quebec, e o espaço de residência artística Vale Arvoredo, no Brasil, que possibilitou, em 2017, o intercâmbio entre a artista canadense Emilie Racine (Cie Territoire 80) e a artista brasileira Carolina Garcia. Esse encontro permitiu o desenvolvimento das principais ideias para o espetáculo, e em seguida, vários outros artistas foram agregados ao projeto, como Paulo Balardim, que trouxe sua pesquisa com bonecos, desenvolvida na Universidade do Estado de Santa Catarina.