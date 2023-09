Japão abre linha de escuta para vítimas de abuso; cantor nipo-brasileiro denunciou empresário

O governo japonês abriu nesta sexta-feira (22) uma linha telefônica de escuta para homens agredidos sexualmente. O anúncio é consequência do escândalo envolvendo um empresário, que morreu em 2019, acusado de abusar durante décadas rapazes integrantes de bandas pop. O cantor Kauan Okamoto, filho de brasileiros, fez uma denúncia pública contra Johnny Kitagawa em abril.

Durante os próximos três meses, rapazes e homens poderão se beneficiar de consultas telefônicas após o escândalo desencadeado por revelações de agressões sexuais cometidas ao longo de décadas por Johnny Kitagawa, explica Frédéric Charles, correspondente da RFI no Japão. A linha de apoio vai colocar as vítimas em contato com psicólogos, centros especializados e polícia.

Os rumores corriam desde 1999, quando dois repórteres de uma revista japonesa publicaram testemunhos de vários adultos que, quando jovens, teriam sido agredidos por Kitagawa em um dormitório que ele mantinha em sua casa para alojar os candidatos ao estrelato.