Marco Temporal: povos tradicionais comemoram, mas lembrando dificuldades e desafios

"Vai vir muito ataque. Mas nada vai impedir a gente de lutar. Temos entre nós comunicadores, advogados, professores. Quem sabe um dia, o nosso sonho também, ter indicação de ministros. A gente sabe muito bem as pautas que estão dentro do Congresso, mas a gente vai lutar para inserir também os nossos deputados federais, estaduais, prefeitos e quem sabe nosso presidente", disse Caíque Wapichana.

Aborto

Poucas horas após findar o julgamento do marco temporal das demarcações, o STF deu início ao julgamento do assunto que figura entre os maiores tabus do país hoje: o aborto.

Em mais de cem páginas, a presidente da corte, ministra Rosa Weber, votou pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. "A criminalização do ato não se mostra como política estatal adequada para dirimir os problemas que envolvem o aborto", justificou Weber.

"Fomos silenciadas! Não tivemos como participar ativamente da deliberação sobre questão que nos é particular, que diz respeito ao fato comum da vida reprodutiva da mulher, mais que isso, que fala sobre o aspecto nuclear da conformação da sua autodeterminação, que é o projeto da maternidade e sua conciliação com todos as outras dimensões do projeto de vida digna", argumentou a ministra.

O voto de Weber foi publicado no site do STF nesta madrugada, mas não significa que o assunto será analisado com celeridade por seus colegas. Como Weber se aposenta em dez dias, ela pautou o tema no plenário virtual da corte para deixar registrado seu voto. Porém, um assunto que gera tanta polêmica será julgado no plenário físico, com espaço para a fala das partes interessadas e para o debate público.