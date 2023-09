Marselha recebe "o papa dos migrantes", destaca a imprensa francesa

Os jornais franceses desta sexta-feira (22) abordam a visita de dois dias do papa Francisco ao sul da França. A viagem reitera a prioridade do líder da Igreja Católica em relação ao drama dos migrantes que arriscam suas vidas no Mediterrâneo.

"Marselha receberá o papa dos migrantes" é a chamada de capa do jornal Le Parisien. O diário explica que o Sumo Pontífice vai celebrar uma missa para 57 mil pessoas no estádio Vélodrome, depois de participar do encerramento dos Encontros Mediterrâneos, um festival que mistura cultura e religião, com participação de 120 bispos.

Desde 2014, 28 mil pessoas desapareceram tentando atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa, segundo a Organização Internacional para a Migração (OIM).