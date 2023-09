Nagorno-Karabakh: separatistas armênios negociam retirada de tropas com Azerbaijão

O governo do Azerbaijão e os separatistas armênios realizaram na quinta-feira a primeira rodada de negociações para a "reintegração" do enclave, que terminou com o anúncio de que outra reunião acontecerá em breve.

Os separatistas se comprometeram a entregar as armas como parte de um acordo de cessar-fogo que acabou com a ofensiva de um dia do Azerbaijão na região de maioria armênia. Moscou anunciou, nesta sexta, que as tropas separatistas armênias já tinham entregue seis blindados e mais de 800 armas leves com munições.

O ministério da Defesa russo também informou, por meio de nota, ter detectado duas violações do cessar-fogo acordado na quarta-feira, um número inferior ao da véspera. Segundo os separatistas armênios, a operação militar do Azerbaijão deixou pelo menos 200 mortos e 400 feridos.

Nagorno-Karabakh já foi sacudida por duas guerras entre as antigas repúblicas soviéticas do Cáucaso, Azerbaijão e Armênia: uma, de 1988 a 1994, com 30.000 mortos; outra, em 2020, com 6.500 mortos.

Capital sitiada

Segundo Armine Hayrapetyan, porta-voz das autoridades de Nagorno-Karabakh, as tropas do Azerbaijão cercaram Stepanakert, capital da região separatista, e a população está "escondida nos porões".