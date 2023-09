Após comissão recomendar renovação do glifosato, Alemanha defende proibição do agrotóxico na UE

Os 27 países da União Europeia terão que decidir por maioria qualificada, ou seja, dois terços de votos, se prolongam ou não a autorização de uso da substância em uma votação marcada para 13 de outubro. A proposta da Comissão se baseia em uma avaliação científica da Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA).

O acordo de coalizão de governo assinado no final de 2021 pelo Partido Social-Democrata (SPD), do chanceler Olaf Scholz, os Verdes, que detêm a pasta da Agricultura, e os liberais (FDP) estipula que o glifosato "será retirado do mercado até o final de 2023" na Alemanha. Berlim deve, assim, votar contra a renovação da autorização da UE em outubro, apesar de vários membros do partido liberal FDP terem se manifestado contra a retirada total da substância do comércio.

O glifosato é um produto químico utilizado em herbicidas para matar ervas daninhas e tem sido uma fonte de controvérsia desde que a Organização Mundial de Saúde concluiu, em 2015, que ele é, provavelmente, cancerígeno para os seres humanos.

A Comissão Europeia alega que a Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) não encontrou motivos de preocupação, em uma avaliação que realizou em julho. Com base neste parecer, o Executivo europeu decidiu recomendar uma prorrogação da autorização da substância no bloco por dez anos. A Comissão reconhece, no entanto, que a análise da EFSA apresentou lacunas de dados e não tinha chegado a conclusões sobre determinados aspectos, principalmente sobre os hábitos alimentares dos consumidores.

A autorização da UE para o glifosato expirou em dezembro de 2022, mas foi prorrogada, temporariamente, enquanto se aguardavam as avaliações da EFSA e da ECA, a agência química da UE.

O presidente da Comissão de Meio Ambiente do Parlamento Europeu, o francês Pascal Canfin, criticou a decisão na rede social X (ex-Twitter) por estar na contramão das recomendações feitas por estudos científicos.