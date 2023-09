Chanceler russo acusa Ocidente de "combater diretamente" a Rússia na Ucrânia

"Estaremos com vocês, ao lado de todos os heróis dessa corajosa luta, durante o tempo que for necessário", disse o governante canadense. "A história nos julgará por como defendemos os valores democráticos. E a Ucrânia está na vanguarda desta grande questão do século XXI", disse Trudeau.

Os dois líderes voaram juntos para Toronto, onde se reuniram com dirigentes empresariais e membros da comunidade canadense-ucraniana. Esta é a primeira visita de Zelensky ao Canadá desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Último país do G7 visitado pelo líder ucraniano, o Canadá tem a segunda maior diáspora ucraniana do mundo depois da Rússia, com cerca de 1,4 milhão de pessoas.

Ataque ucraniano na Crimeia

Neste sábado, a Ucrânia afirmou que conseguiu romper as primeiras linhas de defesa russas na frente sul. O exército de Kiev garantiu que "altos comandos" da Marinha russa morreram ou ficaram feridos em um bombardeio ucraniano ao quartel-general na Crimeia.

Com sua contraofensiva, iniciada em junho, o exército ucraniano recuperou apenas alguns povoados devastados, mas afirma que, nas últimas semanas, conseguiu atravessar as primeiras linhas russas na frente sul, após assumir o controle da localidade de Robotyne, na região de Zaporíjia.