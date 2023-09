Milhares protestam na França contra violência e racismo policial

Políticos e militantes do partido França Insubmissa (LFI, na sigla em francês) participarão da mobilização "contra o racismo, a violência policial e pelas liberdades públicas". A manifestação também conta com o apoio de 150 personalidades do cinema, incluindo a diretora premiada com a Palma de Ouro 2023, Justine Triet, e os atores Reda Kateb e Benoît Magimel.

'Justiça por Nael'

Em Amiens, o deputado da LFI François Ruffin convocou a militância a se mobilizar por "Nahel e Hedi" - o primeiro, um adolescente de 17 anos, foi morto pela polícia durante uma blitz na cidade de Nanterre, em junho, em um episódio que desencadeou uma onda de protestos violentos por todo o país. Já Hedi, de 22 anos, foi gravemente ferido por um disparo de bala de borracha em Marselha, à margem destes tumultos.

Na época, quatro investigações foram abertas para apurar o excesso de violência por parte da polícia ao controlar os protestos. Antes da partida da marcha em Paris, a multidão reunida no Boulevard Magenta gritava "Polícia em todo o lado, justiça em lado nenhum", "Sem justiça, não tem paz" e "Justiça para Nahel".

No seu relatório anual publicado quinta-feira (21), a Corregedoria-Geral da Polícia Nacional (IGPN) indicou que o número de investigações realizadas sobre o uso da força por agentes policiais na via pública aumentou significativamente em 2022.

Governo rechaça críticas à polícia

"Usar os termos 'violência policial' e racismo traz descrédito para toda a profissão", criticou a ministra da Solidariedade e da Família, Aurore Bergé, em entrevista neste sábado ao site FranceInfo.