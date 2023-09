Novo plano da União Europeia para conter crise migratória não trará resultados, diz especialista

De acordo com Matthieu Tardis, diretor do centro de pesquisas Synergies Migrations, entrevistado pela L'Express, a proposta dá a impressão de que a única via para tratar a questão são as políticas restritivas, que costumam vir associadas a violações de direitos humanos.

Para ele, os políticos apenas dizem o que a população quer ouvir, o que resulta em maio credibilidade aos partidos populistas e de extrema direita, defensores de mais restrições na imigração. "Mas uma taxa zero de imigração é uma utopia", disse o especialista.

Pressão política

L'Express também diz que Giorgia Meloni, a presidente do Conselho italiano, usa a crise para fazer reivindicações políticas à Europa, acusando os países vizinhos de falta de solidariedade com os refugiados.

Um dos principais alvos das críticas de Meloni é a Alemanha, que havia decidido, dias antes do começo da crise, suspender o acolhimento voluntário de demandantes de asilo, um programa destinado a dividir entre os membros do bloco os migrantes recém-chegados na Europa.

L'Express lembra que a Alemanha já acolheu 1,7 mil migrantes dos 3,5 mil que ela tinha se comprometido a receber. A revista destaca que o país suspendeu o acolhimento exatamente para denunciar a atitude da Itália, que não respeitaria seus próprios compromissos.