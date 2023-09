Reportagem: Armênia se prepara para receber refugiados de Nagorno-Karabakh

As autoridades locais já enviaram equipes para preparar a recepção de refugiados. Em meio a um clima de instabilidade e em plena negociação entre as partes, todos se preparam para enfrentar imprevistos.

Ninguém sabe, por exemplo, se o corredor de Lachin, que liga Nagorno-Karabakh à Armênia, será reaberto após nove meses de bloqueio por Baku - nem em qual direção, para quem ou quando. As organizações humanitárias e as autoridades armênias se organizam para a eventual reabertura do caminho e a consequente chegada de civis. "Em março, quando houve um aumento das tensões, já decidimos lançar um programa de preparação para emergências. Treinamos potenciais trabalhadores da linha de frente, assistentes sociais, polícia, pessoal hospitalar, professores, sobre como lidar com as pessoas que chegam com problemas psicológicos, traumas etc", explica Valentin Mahoux, coordenador regional do Sul do Cáucaso da ONG Médicos do Mundo.

Incertezas sobre quantos virão

Nvard Harutyunyan, conselheiro político do vice-governador da região de Goris, especifica: "Talvez alguns residentes não queiram vir para a Armênia e queiram ficar lá. Não sabemos qual será a decisão deles", diz. "O mais importante para nós hoje é a segurança deles, que seja em Karabakh ou aqui, na Armênia."

As autoridades estão pisando em ovos: concordam em prevenir uma crise humanitária, acolher e integrar os refugiados, mas não aceitam que a Armênia seja acusada, pela oposição interna ou pelo Azerbaijão, de ser a responsável por um deslocamento forçado da população que vive no enclave.

Desde 2020, as ONG também aprenderam lições do acolhimento e o longo apoio necessário aos deslocados da Guerra do Outono. "Hoje, reativamos todos os nossos grupos de contatos informais entre ONG nascidas durante este período. Também sabemos que ajudar com doação em dinheiro é o método mais digno e eficaz para apoiar as pessoas deslocadas, especialmente se conseguirem encontrar no mercado o que necessitam", explica Anaris Gebourtchkian, diretora de desenvolvimento da Caritas Armênia. "Elas não precisam necessariamente de receber pacotes de ajuda. Elas podem fazer as coisas por si próprias", complementa.