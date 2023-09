Eleições indiretas vão renovar metade do Senado francês

A França realiza eleições indiretas neste domingo (24) para a renovar 170 das 348 cadeiras do Senado, há vários anos dominado por partidos de centro-direita. Um total de 79 mil 'grandes eleitores', que possuem mandatos equivalentes aos de vereador, deputado estadual e federal, além dos senadores em meio de mandato, participam desta eleição. Resultados preliminares apontam para um quadro político de estabilidade na atual composição de forças da Casa.

Conforme a região do país, a eleição é proporcional por lista de candidatos ou majoritária. O partido de direita Os Republicanos (LR) deve conservar a maioria do plenário, sob a liderança do atual presidente do Senado, Gérard Larcher, de 74 anos, que disputa um sexto mandato de seis anos. "Nesses tempos políticos difíceis e instáveis, a estabilidade já é uma grande vitória", ressalta Bruno Retailleau, líder da bancada conservadora, que atualmente conta com 145 senadores do total de 348.

O Partido Socialista (PS) pretende, por sua vez, manter-se como a segunda força política do Senado francês. A sigla tem 64 senadores eleitos e fechou alianças com comunistas e ecologistas, em algumas regiões do país, visando ampliar a bancada de esquerda dos atuais 91 para 100 representantes. "Simbolicamente, é importante", disse Patrick Kanner, líder socialista e candidato na região norte da França. Entre os prováveis novos integrantes está o ex-candidato ecologista à presidência Yannick Jadot.