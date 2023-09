França vai retirar embaixador e presença militar do Níger depois de golpe de Estado

"Nas próximas horas, o nosso embaixador [Sylvain Itté] vai voltar para a França (...) e os nossos soldados, na semana e nos meses que vêm", com uma previsão de finalização "até o fim do ano", informou. O diplomata já havia sido declarado "persona non grata" pela junta militar no poder em Niamei.

"Nós não estamos lá para sermos reféns dos golpistas. Nós continuaremos ajudando o continente africano na luta contra o terrorismo, mas somente a governos democraticamente eleitos", advertiu o chefe de Estado, ao ressaltar o "sucesso" da operação Barkhane, iniciada em 2014 para conter a emergência do grupo Estado Islâmico e o fortalecimento da Al Qaeda, entre outras organizações jihadistas, na região africana do Sahel.

"Os golpistas são amigos da desordem. No Mali, há dezenas de mortos todos os dias", lembrou, referindo-se a outro país em que a cooperação militar francesa foi encerrada, no ano passado.

Relações tensas com o Níger

A junta que assumiu o poder em Niamei há havia sinalizado que desejava a retirada do contingente francês do país. No início de agosto, os militares anunciaram o fim dos acordos de cooperação assinados com Paris.

O regime afirmou que, em 1º de setembro, que houve uma reunião entre o chefe do Estado-Maior nigerino e o comandante das forças francesas no Sahel para discutir "um plano de retirada das capacidades militares francesas".