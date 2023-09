Holandês Max Verstappen vence GP do Japão de F1; Red Bull conquista título de construtores

A decisão foi tomada com base no regulamento, que estipula que se uma punição não for cumprida, o piloto pode perder posições no grid na corrida seguinte.

A Fórmula 1 retorna no fim de semana de 6 a 8 de outubro para a disputa do Grande Prêmio do Catar, no Circuito Internacional de Losail, em Doha.

Com informações da AFP