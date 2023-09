Kosovo vive ataques e instabilidade; governo acusa a Sérvia, que não reconhece independência

A guerra do Kosovo (1998-1999), entre as forças sérvias e os combatentes da independência albanesa do Kosovo, deixou 13 mil mortos, a maioria albaneses. Desde então, as relações entre os dois antigos inimigos passaram por momentos de crise.

A comunidade internacional instou ambas as partes a reduzirem a tensão em diversas ocasiões e reforçou que a adesão de Belgrado e Pristina à União Europeia pode ficar comprometida por este ressurgimento das hostilidades.

Há dez dias, as últimas tentativas de diálogo entre o primeiro-ministro do Kosovo e o presidente sérvio falharam, ao fim de apenas algumas horas. O lado sérvio deseja, como condição prévia para qualquer discussão, obter uma forma de associação das comunidades sérvias no norte, enquanto Pristina exige o reconhecimento da independência do Kosovo por Belgrado.

Em um discurso na Assembleia Geral da ONU na semana passada, o presidente sérvio acusou o Ocidente de hipocrisia, argumentando que o reconhecimento do Kosovo se baseava nos mesmos argumentos que a Rússia utilizou para invadir a Ucrânia.

Com AFP