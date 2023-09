Líder da extrema direita francesa critica papa "argentino" por comentários sobre imigração

Um dia depois de o papa Francisco encerrar uma visita à França, na cidade de Marselha, o presidente do partido francês de extrema direita Reunião Nacional - algumas vezes citado como Reagrupamento Nacional -, Jordan Bardella, criticou neste domingo (24) o papa "argentino" que "não tem consciência do problema da imigração hoje na Europa". No sábado, em uma missa gigante, o pontífice havia criticado a "indiferença" dos europeus em relação aos migrantes.

"Ele é argentino e não tem consciência do problema da imigração hoje na Europa, que está desestabilizando as sociedades europeias", atacou Jordan Bardella, ao participar de um programa na emissora BFM TV. "Quando ele diz que Marselha é um refúgio de paz, permitam-me, como todos os franceses, me ofender, e dizer que ele não conhece Marselha", apontou.

Bardella disse que não é praticante de alguma religião, mas "respeita aqueles que têm fé". Ainda assim, afirmou preferir "a sabedoria do antecessor Bento 16, que declarou que os Estados têm o direito de regular os fluxos migratórios".