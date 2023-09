Líder separatista de Nagorno-Karabakh afirma que 120 mil armênios devem deixar território

O Azerbaijão tem negado repetidamente qualquer intenção de prejudicar os armênios. O país, de maioria muçulmana, afirmou que os armênios - de religião cristã - podem partir se assim desejarem. Evacuações médicas do enclave separatista são esperadas para este domingo.

O êxodo de um número tão grande de pessoas poderá também alterar o delicado equilíbrio de poder nesta região montanhosa do Sul do Cáucaso, povoada por diversos grupos étnicos e atravessada ??por oleodutos e gasodutos. O local é palco de uma luta de influência entre a Rússia, os Estados Unidos, a Turquia e o Irã.

No seu discurso, o primeiro-ministro armênio também anunciou uma mudança de aliança, virando as costas a Moscou após a invasão de Nagorno-Karabakh. Ele descreveu as atuais alianças do seu país como "ineficazes", numa alusão às suas relações com Moscou, herdadas da época em que a Armênia fazia parte da União Soviética.

"Os sistemas de segurança externa em que a Armênia está envolvida revelaram-se ineficazes na proteção da sua segurança e dos seus interesses", declarou Pashinyan, enfraquecido após a invasão, contra a qual não reagiu.

"A Armênia nunca renunciou às suas obrigações nem traiu os seus aliados. Mas a análise da situação mostra que os sistemas de segurança e os aliados em quem confiamos há muito tempo se propuseram a tarefa de mostrar a nossa vulnerabilidade e a incapacidade do povo armênio de ter um Estado independente", acrescentou.

Papel da Rússia

A Rússia é central neste conflito entre a Armênia e o Azerbaijão: foi a Rússia, afirmando o seu papel como potência regional, que patrocinou o acordo de cessar-fogo que pôs fim às hostilidades anteriores, em 2020.