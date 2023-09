Sonda da Nasa com amostra histórica de asteroide deve pousar hoje nos EUA

Uma sonda da Nasa com material do asteroide Bennu, que pode explicar a formação do sistema solar e possíveis origens da água no planeta, deve pousar neste domingo (24) por volta de 11h15 no deserto de Utah, em uma área do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A Nasa acredita que a sonda tenha coletado uma amostra de cerca de 250 gramas de material, muito acima do inicialmente previsto na missão.

A nave Osiris-REx foi lançada em 2016 e iniciou seu retorno à Terra em 2021. O pouso é aguardado com expectativa pela comunidade científica, pois esta amostra inédita pode desvendar uma história de mais de 4 bilhões de anos. O asteroide Bennu tem 500 metros de diâmetro, orbita o Sol e se aproxima da Terra a cada seis anos.

Após sua decolagem, a sonda Osiris-Rex recolheu pequenos pedaços de pedra e poeira do asteroide Bennu em 2020. Este material pode dar indicações sobre "o início da história do nosso sistema solar", enfatizou o diretor da agência espacial norte-americana, Bill Nelson. "O retorno dessa amostra é realmente histórico", explicou à AFP o cientista da Nasa Amy Simon, já que será a maior quantidade de material transportado para a Terra desde as rochas lunares do programa Apollo, que terminou em 1972.