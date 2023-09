"Temos que vencer o Pan-Americano para classificar para Paris 2024", diz goleiro Rangel

"É uma liga muito competitiva e com jogadores internacionais de altíssimo nível, o que me obrigado a dar um salto também", constata.

Rangel se destacou em outra liga europeia forte, a da Espanha. Com o clube Granollers chegou à final da última Liga dos Campeões, perdida para o time alemão Berlin. Mas a trajetória surpreendente da equipe espanhola fez o goleiro brasileiro entrar na mira de grandes clubes europeus.

A proposta do Saint Raphael atraiu Rangel e o colocou diante de um grande desafio, que aborda sem pressão: substituir o goleiro Vincent Gerard, titular da seleção francesa e um dos maiores nomes desta posição no país. "Ele é o primeiro goleiro da seleção, então é uma motivação a mais para tentar chegar ao nível que ele conseguiu chegar", afirma o brasileiro, que desembarcou na França com o status de estrela, segundo a imprensa local.

Ganhar o Pan-Americano

Rangel Rosa disputa a liga francesa de clubes, dominada nos últimos anos 10 anos pelo Paris Saint-Germain, mas sem deixar de se preocupar com o futuro da seleção brasileira.

Nos últimos anos, a seleção masculina vem apresentando maus resultados, como o 17° lugar no Mundial de janeiro deste ano. O desempenho reflete problemas enfrentados na organização da modalidade, segundo o goleiro.