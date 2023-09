Biarritz recebe 32ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano com foco em golpe no Chile

Até a próxima sexta-feira (29), a cidade balneária de Biarritz, no sudoeste da França, é palco de mais uma edição do tradicional Festival de Cinema Latino-Americano (FBAL), evento que celebra a vitalidade das produções cinematográficas de dezenas de países latino-americanos e coproduções com países europeus. O Chile é o país homenageado este ano no evento, que foi aberto no sábado (22) com a presença do cineasta franco-grego Costa-Gavras, ganhador da Palma de Ouro em Cannes, em 1982, por "Desaparecido", filme que trata do golpe de estado chileno de 11 de setembro de 1973.

Maria Paula Carvalho, da RFI

A cada ano o festival de cinema Latino-Americano de Biarritz escolhe uma temática diferente como fio condutor. Desta vez, a programação propõe aos participantes mergulhar na história do Chile, país que em 11 de setembro de 2023 relembrou os 50 anos do golpe militar que levou Augusto Pinochet a ocupar o poder durante 17 anos. A data marca o advento de ditaduras militares que devastaram muitos países do continente, e esse tema é abordado em encontros universitários e literários, mesas redondas, exposições e mostras paralelas ao longo da programação do festival.