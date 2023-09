'Ecologia a pequenos passos': imprensa francesa critica inação climática de Macron

O assunto também está na capa do jornal Les Echos que lembra que o governo apresentará nesta segunda-feira um esboço sobre a neutralidade de carbono em seu Conselho Nacional de Planificação Ecológica. Segundo o diário, um dos focos será reduzir a quantidade de veículos movidos a diesel e a gasolina e encorajando a compra de carros elétricos. Para isso, ressalta a matéria, Macron aposta em 66% de vendas de automóveis novos em 2030. O objetivo é ambicioso, lembra o diário, apontando que atualmente apenas 15% dos carros vendidos hoje são elétricos e que eles representam 1% de todo o parque.

Para cumprir suas promessa, o presidente diz que irá reduzir as vantagens fiscais sobre os veículos térmicos, incitando a compra de carros à bateria graças a um bônus elevado e uma oferta de leasing a € 100 por mês. Além disso, Les Echos destaca que o governo quer convencer os franceses a reduzir o uso dos veículos individuais, favorecendo a bicicleta e os transportes em comum.

€ 40 bi para transição ecológica

Segundo o jornal Le Parisien, € 40 bilhões serão investidos em todos os setores para cumprir as promessas de transição ecológica de Macron. Mas, para que todos os ambiciosos objetivos sejam alcançados, será preciso acelerar, diz o diário.

Em entrevista ao jornal, ONGs de defesa do meio ambiente expressam sua desconfiança quanto aos anúncios do presidente, que estendeu o prazo para a saída do carvão para 2027. Nicolas Nace, encarregado da campanha pela transição ecológica no Greenpeace da França, lembra que o prazo inicial para o abandono dessa energia fóssil era 2022, mas não foi cumprido.

Para colocar em prática o fim do uso do carvão nas últimas centrais francesas, Macron prevê o uso da biomassa - outra promessa vista com ceticismo pelos ecologistas. Segundo o Greenpeace isso poderia penalizar ainda mais as florestas da França e o desmatamento em outros países.