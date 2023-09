Extrema direita amplia representação no Senado francês

As eleições para o Senado ocorridas no domingo (24) na França renovaram quase a metade dos representantes do plenário, sem alterar o equilíbrio de forças anterior à votação. A direita permanece majoritária na Câmara alta do Legislativo, pelo menos nos próximos três anos, enquanto o Partido Socialista se manteve como a segunda maior bancada. De acordo com os resultados, a principal mudança foi a eleição de três senadores de extrema direita.

A votação indireta de domingo renovou 170 das 348 cadeiras do Senado francês. A extrema direita proclama uma grande vitória após a publicação dos resultados. Mas longe de eleger 88 deputados, como fez na Assembleia Nacional, o partido Reunião Nacional (RN), de Marine Le Pen, conseguiu emplacar apenas três senadores, nos departamentos le Pas-de-Calais, le Nord et la Seine-et-Marne.

Antes da votação de domingo, o RN contava com um representante na Câmara alta, Stéphane Ravier, senador de Bouches-du-Rhône. No entanto, Ravier abandonou a sigla no ano passado para ingressar na legenda nacionalista xenófoba adversária, o partido Reconquista, fundado pelo controvertido jornalista Éric Zemmour.