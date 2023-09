Fashion Week de Paris começa com desfile Cardin em espaço criado por Niemeyer e briga de herdeiros

Cada vez mais, a Fashion Week também é marcada por polêmicas, rumores e escândalos. Um dos assuntos mais comentados nesta edição é o desfile da Maison Pierre Cardin, que tenta, em meio a uma briga de herdeiros, manter o interesse do público após a morte de seu fundador, aos 98 anos.

O desfile acontece na noite desta segunda-feira na sede do Partido Comunista Francês, um prédio assinado por Niemeyer. Com sua sala de conferências com ares de nave espacial, a construção de formas arredondadas, que poderiam muito bem estar em alguma das ruas de Brasília, é frequentemente solicitada para eventos privativos. Outras marcas de moda já organizaram desfiles e até campanhas publicitárias em seus corredores, com produções bem distantes do projeto ideológico dos construtores do prédio.

Futurismo e conquista espacial

A polêmica do desfile Cardin não está na escolha do prédio, mais sim na gestão do legado do costureiro. Desde a morte de Cardin, a direção artística da marca está nas mãos de Rodrigo Basilicati-Cardin, sobrinho-neto do fundador, que mesmo sem ser estilista, supervisiona as coleções desenhadas por um grupo de colaboradores que já atuavam no estúdio parisiense.

A estreia de Rodrigo Basilicati nas passarelas foi em janeiro de 2022, em um desfile grandioso no aeroporto Bourget, nos arredores de Paris, onde fica o Museu do Ar e do Espaço. Batizada de "Cosmocorps 3022", a coleção de alta-costura foi apresentada ao ar livre, na pista de pouso, diante de um foguete que impressionou as centenas de convidados.

Em março deste ano aconteceu um novo desfile, desta vez no calendário do prêt-à-porter, marcando a volta da marca, que há anos não desfilava na programação oficial. Em ambas as ocasiões, o sobrinho investiu o universo futurista que fez a fama do tio desde a década de 1960, quando Pierre Cardin surfou na conquista espacial para atrair sua clientela jovem.