Governo francês pede punição após torcida do PSG entoar hinos homofóbicos em jogo no Parque dos Príncipes

A mensagem de Klein é acompanhada de um vídeo de 30 segundos. Nele, é possível ouvir os torcedores do PSG entoarem hinos homofóbicos contra os jogadores do arquirrival time de Marselha.

Très choqué par les insupportables chants homophobes entendus au Parc des Princes lors du #PSGOM

Avec la #DILCRAH, je vais saisir le club @PSG_inside et la ligue @LFPfr afin que des sanctions soient prises.

Nous étudierons aussi les possibilités de saisir la justice ! pic.twitter.com/fHoejuMLW1 ? Olivier Klein (@OlivierKlein93) September 25, 2023

A ministra francesa do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra, também manifestou sua revolta em relação à atitude da torcida do clube parisiense. "Não podemos ignorar esses hinos do ódio e homofóbicos em nossas arquibancadas", comentou na rede X (ex-Twitter).

"É urgente erradicar esse comportamento em nossos estádios", disse ela, acrescentando que a comissão da Liga de Futebol Francesa já tinha sido acionada. Assim como Olivier Klein, ela pediu que o PSG prestasse queixa para identificar os autores e a Justiça pudesse agir.

Devido à rivalidade entre as duas equipes e graves incidentes de violência no passado, a torcida do Marselha sequer estava presente no estádio.