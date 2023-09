Kosovo diz que seis suspeitos de participação em conflito fugiram para a Sérvia

O ministro do Interior do Kosovo denunciou, nesta segunda-feira (25), que pelo menos seis suspeitos de participação no conflito deste fim de semana com as forças de segurança fugiram para a Sérvia e estão sob cuidados médicos em um hospital. Um grupo de homens armados usou um mosteiro como trincheira no domingo, após uma emboscada contra uma patrulha policial, na qual um oficial foi morto perto da fronteira com a Sérvia.

O governo do Kosovo declarou luto nacional e responsabilizou a Sérvia pelo incidente, uma acusação que Belgrado nega. A área ao redor do mosteiro, localizado nos arredores da cidade de Banjska, permanece isolada.

"Seis terroristas feridos estão sendo tratados no hospital de Novi Pazar (sul do país) e pedimos à Sérvia que os entregue imediatamente às autoridades do Kosovo, para que sejam julgados", informou o ministro do Interior do Kosovo, Xhelal Svecla, aos jornalistas.