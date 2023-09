Macron apresenta plano de transição ecológica que prevê fim da produção de carvão em 2027

O líder francês também confirmou que o governo fará "um grande inventário dos recursos minerais" existentes no país, uma vez que são "necessários à transição ecológica", principalmente os metais usados na alimentação de baterias elétricas.

"Precisamos fazer um mapeamento preciso dos recursos de lítio e cobalto em nosso território", disse ele, acrescentando que também é preciso "examinar de perto os depósitos naturais de hidrogênio que poderiam desempenhar um papel importante na produção dessa energia do futuro".

Hidrogênio e sequestro de carbono

Com relação a dois grandes projetos industriais, de produção de hidrogênio e sequestro de carbono, Macron acredita que a futura legislação para o ensino superior e pesquisa poderá ajudar em sua implementação.

Segundo o presidente, o governo estuda meios de criar pelo menos um local na França destinado a armazenar carbono sequestrado da atmosfera, com o mesmo objetivo de reduzir a dependência externa. A mesma ideia de independência se aplica aos carros elétricos. "Teremos pelo menos um milhão de carros elétricos produzidos em solo francês até 2027", disse ele.

O plano de transição ecológica do governo francês foi apresentado ao final de duas horas de reunião do presidente com o Conselho de Planejamento Ecológico, no Palácio do Eliseu. Macron afirmou que as medidas foram elaboradas ao longo de 14 meses. A primeira-ministra Élisabeth Borne coordenou o trabalho que identificou, setor por setor, o esforço necessário para cumprir as metas de descarbonização da França e reduzir as emissões de gases de efeito estufa do país em 55% até 2030.