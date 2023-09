Messina Denaro, chefe da Cosa Nostra e último "poderoso chefão", morre em hospital na Itália

O chefe da máfia siciliana Matteo Messina Denaro, capturado em janeiro depois de passar três décadas foragido, morreu no hospital San Salvatore de L'Aquila, no centro da Itália, confirmaram as autoridades de Áquila nesta segunda-feira (25).

Messina Denaro, 61 anos, recebia tratamento para câncer de cólon na penitenciária de segurança máxima da cidade. Mas, com o agravamento de seu estado de saúde, foi transferido para um hospital no mês passado.

O prefeito de Áquila, Pierluigi Biondi, confirmou a morte do mafioso no hospital, que "encerra uma história de violência e sangue", disse. Biondi agradeceu aos funcionários da penitenciária e do estabelecimento pelo "profissionalismo e humanidade".