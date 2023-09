Agência reguladora de concorrência dos EUA processa Amazon por práticas monopolistas

Na terça-feira (26), a autoridade de concorrência dos Estados Unidos - Federal Trade Commission (FTC), agência reguladora que atua contra práticas comerciais anticompetitivas - entrou com uma ação na Justiça contra a Amazon, na qual a acusa a empresa de adotar estratégias desleais consideradas "anticompetitivas e injustas para manter ilegalmente seu monopólio" no comércio online. Segundo um comunicado da FTC, a ação judicial é promovida em conjunto com 17 estados americanos

A FTC já acumula várias investigações e reclamações em andamento contra a gigante do varejo sobre uma série de assuntos, desde privacidade de dados até suas práticas comerciais.

"Não é o tamanho da Amazon que está em questão", disse o comunicado, mas seus "métodos ilegais de exclusão de concorrentes, impedindo-os de crescer e impedindo o surgimento de alternativas".