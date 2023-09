Bancos franceses continuam envolvidos em operações de financiamento de combustíveis fósseis

Entre janeiro de 2016 e junho de 2023, os bancos franceses estiveram envolvidos em mais da metade das operações de financiamento obtidas por empresas do setor de combustíveis fósseis, por meio da emissão de títulos, em todo o mundo. O cálculo foi realizado por um consórcio de jornalistas que trabalham em vários veículos europeus, incluindo os jornais francês Le Monde e o britânico The Guardian.

As conclusões da investigação "Fossil France", reveladas nesta terça-feira (26), apontam que do € 1,01 trilhão (cerca de R$ 5,2 trilhões) de obrigações emitidas pelas gigantes de petróleo e gás para financiar suas atividades, € 521 bilhões foram obtidos com o apoio de um ou mais bancos franceses. O Crédit Agricole encabeça a lista, seguido pelo BNP Paribas e o Société Générale.

"Os bancos franceses (...) estão entre os mais ativos da Europa" e "estão envolvidos em pouco mais da metade das operações de financiamento de títulos" das principais companhias de petróleo e gás do mundo, de acordo com o levantamento.