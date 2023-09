Gael García Bernal recebe prêmio inédito no festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz

No Brasil, um de seus filmes de maior sucesso é o road movie "Diários de Motocicleta", (2000), dirigido pelo carioca Walter Salles, baseado em um livro de memórias que narra a expedição de Che Guevara pela América do Sul, em 1952. "Este é um filme lindo, que fizemos no Brasil e que teve uma repercussão muito grande por causa do 'Waltinho' e pela história do Che Guevara" relembra Gael García Bernal, em entrevista à RFI, diante do emblemático Hotel du Palais, um dos mais imponentes de Biarritz, onde o ator recebeu a imprensa, esta manhã.

"Esta é uma dívida que talvez tenhamos pendente, que os filmes latino-americanos pudessem transitar mais em todos os países como merecem, mas não é assim que acontece", lamentou o ator.

Além dos filmes em competição, este ano o festival de Biarritz propõe aos participantes mergulhar na história do Chile, país que em 2023 relembrou os 50 anos do golpe militar que levou Augusto Pinochet a ocupar o poder durante 17 anos. Gael García Bernal faz parte do elenco de "No", filme do cineasta chileno Pablo Larraín, outro destaque desta edição.

O enredo do longa se passa no Chile de 1988, quando o governo ditatorial convoca um plebiscito para perguntar se a população apoia os militares. Um publicitário fica responsável pela campanha do Não, com ideias ousadas para convencer o povo a acabar com o regime militar.

Perguntado sobre a política latino-americana, Gael García Bernal diz que "o cinema não é de direita e nem de esquerda". "Fazer cinema não é fácil e exige um esforço coletivo para acompanhar os acontecimentos. Mas o bom do cinema é que ele não cai em nenhum binômio de esquerda ou de direita, é uma poesia, não é preto ou branco, tem as dimensões poliédricas e arborescentes da personalidade humana", define.