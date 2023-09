Governo francês é acusado de lobby ao lançar campanha de prevenção de consumo de álcool entre jovens

A outra campanha também cancelada continha um tom mais agressivo, com frases como "Quando bebemos, nossa saúde é prejudicada", acompanhada da imagem de um homem tomando um drinque e um texto no qual relacionava a probabilidade do consumo de álcool multiplicar o risco de distúrbios do ritmo cardíaco.

Segundo a rádio francesa, esta segunda campanha teria sido rejeitada pelo Ministério da Saúde na primavera durante o período do ex-ministro da Saúde François Braun.

O Ministério da Saúde nega ter cedido a qualquer pressão da indústria de bebidas alcoólicas, em especial a de vinhos. O governo defende sua linguagem mais branda na intenção de alcançar jovens de 17 a 25 anos, segundo o qual seria a faixa etária que estaria mais exposta aos riscos do consumo excessivo de álcool", ressaltando que, em 2022, 81% dos jovens de 17 anos já haviam experimentado álcool.

Ambiguidade

Alguns apontam para a mensagem do governo, que não adverte sobre os perigos do álcool e que, ao invés de pedir que os jovens não bebam, pedem apenas um consumo sensato. "Essa campanha é um pouco ambígua. Ela não fala sobre os perigos do álcool, não diz que você deve reduzir seu consumo. Ela fala sobre precauções.", disse Bertrand Basset, presidente da Associação Nacional para a Prevenção do Alcoolismo e da Dependência, ao grupo de rádios francesas RTL na terça-feira (26).

O peso do lobby do álcool, que é muito importante na França, também está em jogo. No X (antigo Twitter), essa é a primeira coisa que é apontada sobre a campanha. "Tudo o que as empresas de bebidas alcoólicas permitiram que eles escrevessem foi literalmente 'lembre-se de se hidratar quando ficar bêbado', e o ministro vê isso como uma campanha contra a banalização do consumo de álcool entre os jovens. Essa é boa", escreveu um usuário.