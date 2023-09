Maior reitoria da França é suspeita de enviar cartas 'ameaçadoras' a familiares de jovens vítimas de bullying

"55 cartas enviadas pela reitoria de Versalhes levantam dúvidas" é o título de uma matéria publicada no site do jornal Le Monde. Segundo o ministro francês da Educação, Gabriel Attal, houve "um erro" e as famílias não deveriam jamais ter recebido essas cartas.

Le Monde explica que Attal continua sua operação de transparência e luta contra o bullying nas escolas e, na segunda-feira (25), se reuniu com o novo reitor da academia de Versalhes. Desta instituição fazia parte a escola do estudante Nicolas, de 15 anos, que cometeu suicídio em 5 de setembro. O jovem foi vítima de assédio moral por parte de colegas durante meses e os esforços de sua família para resolver o problema não apenas foram minimizados pelas autoridades locais como foram condenados em uma carta do reitorado de Versalhes que veio a público recentemente.

Segundo o jornal Le Figaro, a instituição teria enviado cerca de 120 cartas similares em apenas um ano a outras famílias, "entre as quais 55 parecem inadequadas", segundo auditoria realizada a mando do ministro da Educação. "Quem escreveu essas cartas? Por quem elas foram validadas?", questiona o diário.

A matéria revela que um dos casos condenados pela academia de Versalhes diz respeito a uma suspeita de agressão sexual de uma criança de 11 anos.

"Visivelmente, há algo que não está funcionando bem", afirmou Attal, na segunda-feira, durante coletiva de imprensa diante da instituição, considerado o maior reitorado da França, destaca Le Figaro. Para a publicação, o mau funcionamento do estabelecimento pode ser o sinal de uma crise sistêmica no setor de Educação da França.

Cartas problemáticas

Enquanto isso, o jornal Le Parisien revela que "cartas problemáticas" também foram enviadas pela Academia de Versalhes a professores que solicitam seus serviços.