Nany People apresenta o espetáculo 'TsuNany' em sua primeira visita a Paris

A transgressora artista revela que apesar de sua presença na TV, possui um apreço especial pelos palcos. Nany deixa isso claro ao citar o saudoso ator Paulo Autran, que teve destaque em telenovelas brasileiras nas décadas de 1960 a 1980: "Autran dizia que o teatro é a arte do ator, TV é a arte do patrocinador e cinema é a arte do diretor. O teatro, na verdade, é o mecanismo de expressão em que o ator mais tem autoria e coautoria do seu trabalho", explica Nany.

'TsuNany' em Paris

A atriz afirma que o show preparado para sua primeira visita à França apresenta assuntos contemporâneos de identificação do público. No texto, em estilo stand-up comedy, ela critica a dependência em tecnologia no nosso dia a dia e questões como excessos em cirurgias plásticas e treinos em academia, na busca pelo corpo perfeito. Mas revela que a peça pode ser motivacional em alguns momentos.

"Em suma, eu falo dos bons e maus hábitos da tecnologia, especialmente da minha geração que deitou na ficha de telefone e acordou na fibra ótica, e que às vezes é refém dessa tecnologia toda", exagera.

A mineira relembra também Paulo Gustavo, comediante intérprete da famosa personagem Dona Hermínia, falecido em 2021 em decorrência da Covid-19: "Rir não é só um ato de resistência, como disse Paulo Gustavo; rir é um ato de resiliência, um ato de sobrevivência".

Seguindo com suas sábias citações, Nany fala do dramaturgo alemão Bertholt Friedrich Brecht ao apontar a importância de ter um discurso bem-humorado para ser pertinente, enquanto faz piada com exemplos divertidos.