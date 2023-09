Nova onda de casos leva França a adiantar campanha de vacinação contra Covid-19

No início da campanha de vacinação, o primeiro imunizante disponível para a população será o da BioNTech-Pfizer, a base de RNA mensageiro e eficaz contra a subvariante XBB.1.5, da ômicron. A vacina da Moderna, que utiliza a mesma tecnologia, também já foi aprovada para uso no país, assim como a Novavax, que ainda aguarda uma autorização final para ser comercializada.

O infectologista francês Benjamin Davido, que atua no hospital Raymond Poincaré, nos arredores de Paris, vive no dia a dia os efeitos da alta do número de casos de Covid-19. Ele lembra que, atualmente, não há modelização matemática ou monitoramento que indiquem, com precisão, qual é a dimensão da atual onda de casos.

Além disso, observa, os franceses simplesmente não se testam mais. "Nas ondas anteriores, as pessoas já chegavam ao hospital com o diagnóstico. Hoje, os pacientes vêm ao pronto-socorro porque passaram mal ou não estão se sentindo bem, têm dor de cabeça ou falta de ar. O diagnóstico é feito no atendimento de emergência."

De acordo com ele, de cada três pacientes que chegam ao pronto-socorro, um será hospitalizado. Para o infectologista, isso é surpreendente, já que a taxa de internação por Covid, desde o início da epidemia, oscila entre 10 e 15%.

"A epidemia está acelerando com novas variantes que são mais contagiosas. O risco, se não aceleramos também a campanha de vacinação, é acabar com pacientes em macas nos corredores, e com dificuldade para organizar a hospitalização", alerta.

Medidas de proteção agora são inexistentes