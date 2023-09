Nove anos depois do sumiço de 43 estudantes no México, pais apontam ineficácia das investigações

Esta terça-feira (26) marca o nono aniversário do caso do desaparecimento dos 43 alunos da Escola Normal Rural Raúl Isidro Burgos, localizada em Ayotzinapa, no estado de Guerrero, no México. Familiares dos desaparecidos denunciam a falta de progresso nas investigações.

Parentes dos jovens seguem com muitas perguntas sobre quem estava envolvido no caso que marcou o país. Eles acusam o Exército mexicano e querem saber o que foi feito com os estudantes. O presidente Andrés Manuel López Obrador se reuniu com as famílias para entregar um novo conjunto de documentos, mas suas demandas continuam não atendidas.

Os 43 estudantes desapareceram quando tentavam pegar ônibus para viajar à Cidade do México e participar de uma manifestação. A versão oficial do governo vigente na época, do presidente Enrique Peña Nieto, acusou a polícia local e o crime organizado pelo assassinato e desaparecimento dos corpos.