Situação humanitária de armênios se agrava com êxodo de Nagorno-Karabakh

Mediação europeia

A União Europeia deverá receber nesta terça-feira representantes das duas partes em litígio. Simon Mordue, principal assessor diplomático do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, presidirá a reunião em Bruxelas. O Azerbaijão e a Armênia, bem como a França e a Alemanha, serão representados pelos seus assessores de segurança nacional. O representante especial da UE para o sul do Cáucaso, o diplomata estônio Toivo Klaar, também participará das discussões.

O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinian, e o presidente do Azerbaijão devem se encontrar em 5 de outubro em Granada, na Espanha. Esta reunião planejada há algum tempo não foi cancelada e já contava com a participarão do presidente francês, Emmanuel Macron, do chanceler alemão, Olaf Scholz, e do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Fluxo de refugiados continua

Em frente ao teatro de Goris, na região armênia de Syunik, a chegada de microônibus brancos é constante. Outros partem com malas em direção a Yerevan e às principais cidades do país.

A chegada de cerca de 19.000 habitantes, o primeiro passo para os refugiados de Nagorno-Karabakh, começou na noite de domingo. Passado o posto Kornidzor, logo após a fronteira, são levados para lá aqueles que "não têm para onde ir", como Valentina Asrian. "Quem poderia imaginar que os turcos (nome comumente dado aos azerbaijanos na região) entrariam nesta histórica aldeia armênia", lamenta Valentina, cujo cunhado foi morto nos ataques da semana passada.