19° Festival Brasil em Movimento traz luta ambiental, indígena e antirracista às telas parisienses

O documentário acompanha uma expedição de contato com povos isolados, coordenada pelo indigenista Bruno Pereira, assassinado posteriormente em uma emboscada durante uma outra jornada pelo mesmo Vale do Javari em 2022, ao lado do jornalista britânico Dom Philips. Uma carta enviada pela viúva de Bruno Pereira será lida na abertura do evento.

Barbara Pettres é codiretora da "Vãnh gõ tõ Laklãnõ" (ou "Resistência Laklãnõ"), em parceria com Flávia Person e Walderes Coctá Priprá, que é a primeira arqueóloga indígena do sul do país e uma das personagens do filme. O longa aborda o movimento de resgate da história do povo indígena de Santa Catarina que está no centro da ação que derrubou a tese do Marco Temporal no STF. "É uma vitória. Foram 7 votos a 2 contra o Marco temporal no Supremo Tribunal Federal, mas essa tese ainda está avançando no Senado e essa luta continua e ainda tem vários capítulos pela frente", adverte Barbara Pettres.

Os Laklãnõ-Xokleng quase foram extintos e hoje, "muitas pessoas do estado e do país não sabem que eles existem", informa a diretora. "O primeiro contato foi em 1914; foram um pouco mais de 100 anos de contato com os não-indígenas e foi um massacre. Sobraram 106 pessoas. E então, lentamente, depois dessa quase extinção, eles foram se recuperando e, a partir dos anos 80, foram retomando a língua e as tradições", conta Barbara Pettres.

O movimento é liderado pela juventude Xokleng-Laklãnõ, mas conta também com a participação dos mais velhos. "É um grande momento de reviver a cultura. É um movimento muito forte, muito organizado e que está muito vivo", diz.

"Protagonismo feminino"

O protagonismo feminino indígena fica evidente no premiado "Vento na Fronteira", sobre os Guarani do Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. O documentário, codirigido por Marina Weis e Laura Faerman, resgata a história, a luta pelos direitos indígenas e pela demarcação da comunidade de Ñande Ru Marangatu, no município de Antônio João, que foi uma das primeiras a fazer uma ação de retomada das terras ancestrais, no final dos anos 1980.